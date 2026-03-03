Explosão na Rua da Consolação foi causada por acúmulo de gás, diz Enel

Companhia afirma que origem dos gases ainda é desconhecida

Reprodução / Smart Sampa Uma explosão abriu uma cratera na Rua da Consolação, no Centro de São Paulo, na noite de domingo (1º), perto da Avenida Paulista.



O acúmulo de gases inflamáveis em uma galeria subterrânea provocou a explosão que abriu uma cratera de aproximadamente 15 metros quadrados na Rua da Consolação, na região central de São Paulo, na noite de domingo (1º). A informação foi divulgada pela Enel Distribuição São Paulo nesta terça-feira (3).

Segundo a nota da concessionária, a origem desses gases ainda não foi identificada. Técnicos da companhia atuaram no apoio à recuperação da estrutura civil danificada, e os serviços de reconstrução foram finalizados ainda na manhã desta terça-feira. O trânsito na Rua da Consolação foi liberado por volta das 6h20.

Após medições realizadas no local, que indicaram não haver riscos, o buraco foi fechado e devidamente tampado. A distribuidora esclareceu ainda que a rede elétrica subterrânea não foi danificada pela explosão. De acordo com a empresa, no local há apenas cabos de energia, sem equipamentos como transformadores.

Na segunda-feira (2), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) responsabilizou a Enel Distribuição São Paulo, concessionária de distribuição de energia na capital e na Grande SP, pelo ocorrido.

Entenda o caso

Uma explosão subterrânea ocorrida na noite de domingo abriu uma cratera de aproximadamente 15 metros quadrados na Rua da Consolação, na região central de São Paulo. O incidente aconteceu na altura do número 2.078, no sentido Avenida Paulista, provocando a interdição de três faixas da via e gerando grandes transtornos aos motoristas.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Enel e da Comgás foram mobilizadas para atender a ocorrência. Não houve registro de vítimas ou feridos em decorrência do incidente.