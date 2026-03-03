Jovem Pan > Notícias > Brasil > Explosão na Rua da Consolação foi causada por acúmulo de gás, diz Enel

Explosão na Rua da Consolação foi causada por acúmulo de gás, diz Enel

Companhia afirma que origem dos gases ainda é desconhecida

  • 03/03/2026 09h24 - Atualizado em 03/03/2026 09h34
Reprodução / Smart Sampa Câmera do Smart Sampa flagra momento em que cratera se abre na Rua da Consolação, em São Paulo Uma explosão abriu uma cratera na Rua da Consolação, no Centro de São Paulo, na noite de domingo (1º), perto da Avenida Paulista.

O acúmulo de gases inflamáveis em uma galeria subterrânea provocou a explosão que abriu uma cratera de aproximadamente 15 metros quadrados na Rua da Consolação, na região central de São Paulo, na noite de domingo (1º). A informação foi divulgada pela Enel Distribuição São Paulo nesta terça-feira (3).

Segundo a nota da concessionária, a origem desses gases ainda não foi identificada. Técnicos da companhia atuaram no apoio à recuperação da estrutura civil danificada, e os serviços de reconstrução foram finalizados ainda na manhã desta terça-feira. O trânsito na Rua da Consolação foi liberado por volta das 6h20.

Após medições realizadas no local, que indicaram não haver riscos, o buraco foi fechado e devidamente tampado. A distribuidora esclareceu ainda que a rede elétrica subterrânea não foi danificada pela explosão. De acordo com a empresa, no local há apenas cabos de energia, sem equipamentos como transformadores.

Na segunda-feira (2), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) responsabilizou a Enel Distribuição São Paulo, concessionária de distribuição de energia na capital e na Grande SP, pelo ocorrido.

Entenda o caso 

Uma explosão subterrânea ocorrida na noite de domingo abriu uma cratera de aproximadamente 15 metros quadrados na Rua da Consolação, na região central de São Paulo. O incidente aconteceu na altura do número 2.078, no sentido Avenida Paulista, provocando a interdição de três faixas da via e gerando grandes transtornos aos motoristas.

Equipes da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Enel e da Comgás foram mobilizadas para atender a ocorrência. Não houve registro de vítimas ou feridos em decorrência do incidente.

