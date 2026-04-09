Espaço aéreo em SP é fechado após falha elétrica; pousos e decolagens são suspensos

De acordo com a empresa, a interrupção foi comunicada pela torre de controle e afeta a movimentação aérea na região

Renato S. Cerqueira/Ato Press/Estadão Conteúdo Falha elétrica afeta outros aeroportos de SP, além de Congonhas.



As operações de pousos e decolagens foram suspensas em todo o espaço aéreo de São Paulo na manhã desta quinta-feira (9) após uma falha elétrica, segundo informou a concessionária espanhola Aena.

De acordo com a empresa, a interrupção foi comunicada pela torre de controle e afeta a movimentação aérea na região. A orientação é que outras informações sejam obtidas junto ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), responsável pela gestão do tráfego aéreo no país.

A GRU Airport informou que os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estão momentaneamente suspensos. Segundo a concessionária, a paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP).

A Aena afirmou ainda que está adotando medidas para mitigar os impactos da paralisação no Aeroporto de Congonhas, um dos principais terminais da capital paulista. Até o momento, não há previsão para a normalização das operações.

*Reportagem em atualização