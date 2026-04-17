Balanço do governo de SP aponta a transferência de 850 famílias e 72 comércios; área já passa por demolições de estruturas precárias

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Favela do Moinho tem 96% das mudanças concluídas após um ano de reassentamento



A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) informou que o reassentamento voluntário de famílias e comércios da Favela do Moinho atingiu 96% de conclusão. Em um ano de trabalho contínuo, foram realizadas 916 mudanças, número que representa quase a totalidade do que estava previsto no cadastro estadual para a desmobilização definitiva da comunidade.

Do total de mudanças, 850 referem-se a famílias e 72 a comércios que receberam indenização. Entre esses 72 proprietários de comércios, 22 também ganharam imóveis residenciais. As demais situações envolvem imóveis vazios ou em construção que precisavam ser retirados do local.

A ação na região completa um ano na próxima quarta-feira (22). Das 850 famílias atendidas, 457 já foram encaminhadas para moradias definitivas. As outras optaram por apartamentos ainda em construção ou por cartas de crédito para comprar imóveis em qualquer cidade paulista, com valor de até R$ 250 mil, de acordo com o governo estadual. As aquisições são pagas com recursos do estado e do governo federal, conforme acordo assinado em maio do ano passado.

Enquanto esperam as chaves, todas as famílias recebem auxílio-moradia de R$ 1,2 mil por mês. O valor é custeado pelo Governo de São Paulo e pela Prefeitura.

Como parte do processo de desocupação e requalificação da área, 738 imóveis precários, irregulares e insalubres já foram demolidos até agora.