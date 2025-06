Filha de Paulo Cupertino diz que Justiça foi feita após condenação do pai por triplo homicídio

Isabela Tibcherani namorava o ator Rafael Miguel na época em que ele foi morto; em vídeo publicado nas redes sociais, a jovem disse sentir alívio com o desfecho do caso

Reprodução/Instagram Isabela Tibcherani postou um vídeo nas redes sociais para falar da prisão de seu pai, Paulo Cupertino



Isabela Tibcherani, filha do empresário Paulo Cupertino, afirmou neste sábado (31) que a Justiça foi feita com a condenação do pai a 98 anos de prisão pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais dele, em 2019. Em vídeo publicado nas redes sociais, a jovem disse sentir alívio com o desfecho do caso, que considerou um marco importante para encerrar um capítulo doloroso de sua vida. “Hoje eu posso finalmente virar essa página”, declarou Isabela, que namorava Rafael Miguel na época do crime. “Vamos seguir com a vida, como eu já vinha fazendo, mas agora com a certeza de que o verdadeiro culpado vai pagar pelo que fez.”

O julgamento foi concluído na sexta-feira (30), no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Cupertino foi condenado por triplo homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Ele está preso desde 2022, após quase três anos foragido. Isabela, que foi uma das testemunhas de acusação, contou que se manteve afastada das redes sociais nos últimos anos para preservar sua saúde mental, profundamente afetada pelo crime. “Hoje posso dizer que construí uma vida para mim, com pessoas que me amam e me protegem. Sou muito grata, apesar de tudo”, afirmou.

No vídeo, a jovem também agradeceu aos advogados que a acompanharam desde o início do processo. “Estiveram ao meu lado por todos esses anos, prezando pelo meu bem, minha integridade e saúde mental”, disse. Para ela, a condenação do pai representa um alívio para sua família e para a de Rafael. “Por mais que isso jamais vá mudar o que sentimos, conseguimos olhar para frente e pensar que, de alguma forma, fomos amparados. A Justiça foi feita”, afirmou.

Segundo o Ministério Público, Cupertino matou Rafael e os pais do jovem, João e Miriam Miguel, por não aceitar o relacionamento da filha com o ator. As vítimas foram mortas a tiros na porta da casa de Isabela, na zona sul de São Paulo. Rafael tinha 22 anos; Isabela, 18. O ator ficou conhecido por interpretar o personagem Paçoca na novela Chiquititas, do SBT, e por participar de comerciais e outras produções na televisão brasileira. Durante o julgamento, dois co-réus acusados de ajudar Cupertino a fugir foram absolvidos. A defesa do empresário ainda pode recorrer da sentença, mas ele seguirá preso.

