Filho que defendia Lula nas redes sociais é exonerado de cargo na Assembleia de SP

Confirmação da exoneração foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 10, mas não explicou os motivos pelos quais Luís Cláudio deixou o cargo

Reprodução/Twitter @LuisLulaDaSilva Luís Claúdio publicou foto com seu pai no dia dos pais



O filho mais novo do ex-presidente Lula, Luís Cláudio Lula da Silva, foi exonerado de seu cargo comissionado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A informação foi confirmada na edição do Diário Oficial do Estado da última terça-feira, 10. Apesar de confirmar a exoneração de Luís Cláudio, o documento não especifica as razões pelas quais o filho do petista deixou seu cargo na Assembleia. Na Casa, ele era auxiliar do deputado estadual Emidio de Souza (PT). Nas redes sociais, Luís Cláudio agradeceu Emidio, que respondeu o filho de Lula e enalteceu seu trabalho. “Sou grato pelo trabalho desempenhado. Também aprendemos muito com você. O gabinete está à disposição de você, bem como de todos os cidadãos”, disse o deputado. Luís Claúdio utilizava suas redes sociais para demonstrar apoio à candidatura do pai para as eleições de 2022.