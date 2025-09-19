Flordelis passa mal em presídio e defesa pede transferência para hospital

Defesa afirma que ex-deputada, condenada pelo assassinato do marido, desmaiou e sofreu princípio de AVC, mas Secretaria de Administração Penitenciária nega

MAURICIO ALMEIDA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Flordelis vai a julgamento em júri popular no Fórum de Niteroi, na região metropolitana do Rio de Janeiro



A ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza, de 65 anos, passou mal na quinta-feira (18) no Complexo Penitenciário de Bangu, onde cumpre pena de 50 anos pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. Segundo sua defesa, ela teria desmaiado e sofrido um princípio de AVC. Por isso, os advogados pedem sua transferência para um hospital público, já que o plano de saúde particular foi cancelado. A advogada Janira da Rocha afirmou que Flordelis corre risco de morte se permanecer apenas com o atendimento do sistema prisional.

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), no entanto, negou que a ex-parlamentar tenha tido um AVC. De acordo com a pasta, ela apresentou dores na lombar, foi atendida no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, diagnosticada com lombalgia, medicada e retornou à cela, onde segue em acompanhamento.

O namorado de Flordelis, Allan Soares, disse que a encontrou “muito prostrada” durante visita e também defende a transferência. “Ela está em situação delicada com crises frequentes. Se nada for feito, ela vai morrer na penitenciária”, afirmou. A defesa apresentou o pedido de transferência à Justiça. Os advogados alegam que, além das dores relatadas, Flordelis tem problemas cardíacos, faz uso de medicamentos controlados e já apresentou crises psiquiátricas e convulsões em outras ocasiões.

Em fevereiro, a ex-deputada escreveu uma carta à sua defensora relatando desmaios, dores fortes e precariedade no atendimento médico do presídio. Flordelis, cantora gospel e pastora, foi cassada pela Câmara em 2021 por quebra de decoro parlamentar. Além dela, dois filhos biológicos também cumprem pena pela morte de Anderson do Carmo, assassinado

