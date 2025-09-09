Fogo atinge banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios
O incêndio aconteceu a menos de 2 km do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe, acontece nesta terça-feira (9)
Um incêndio atingiu banheiros químicos na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, na manhã desta terça-feira (9). O fogo afetou cerca de 10 banheiros no gramado que fica em frente ao Museu Nacional, a menos de 2 km do Supremo Tribunal Federal (STF), onde o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu por tentativa de golpe, acontece nesta manhã. Segundo a Polícia Militar, o fogo foi controlado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu. O incidente foi registrado por volta das 11h30. Às 11h50, o incêndio já havia sido controlado. Uma perícia deve ser realizada para apurar as causas.
