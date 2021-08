Frente fria pode fazer temperatura em São Paulo ir de 32ºC a 9ºC

Termômetros do Estado deverão registrar uma grande amplitude térmica, variando entre temperaturas altas e baixas

Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Menor temperatura durante uma madrugada foi registrada no fim de julho, quando os termômetros marcaram média de 4,7ºC



A chegada de uma nova frente fria aos Estados do Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste provocará um aumento na umidade e uma nova queda de temperaturas. Segundo as previsões meteorológicas do Climatempo, os termômetros poderão cair em São Paulo e atingir a mínima de 9º C na próxima quarta-feira, 18. Entretanto, no mesmo dia, a máxima poderá ser de até 32º C, sendo a maior prevista para a próxima semana, marcando uma grande amplitude térmica. A previsão também é de que a semana tenha temperaturas baixas nos próximos dias, com sol prevalecendo e com pancadas de chuva. Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a menor temperatura durante uma madrugada foi registrada no fim de julho, quando os termômetros marcaram média de 4,7ºC.