Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda; veja o cronograma
Primeira fase da prova acontece em 23 de novembro, e segunda, nos dias 14 e 15 de dezembro; chamada está marcada para 23 de janeiro do ano que vem
As inscrições para o vestibular 2026 da Universidade de São Paulo (USP) começam às 12h desta segunda-feira (18) e terminam no dia 7 de outubro. A taxa custa R$ 211,00. Nesta segunda, a Fuvest também divulga o Guia do Estudante, com todas as informações sobre o processo seletivo.
No site da Fuvest, entretanto, já está disponível o Guia de Jornada do Vestibular 2026. A publicação apresenta todas as informações essenciais para a prova: como fazer a inscrição; calendário das datas importantes; locais de aplicação das provas (cidades do litoral, interior e Região Metropolitana, além da capital); o que esperar nos dias das provas; e como funciona o processo de matrícula, com instruções e documentos necessários.
Calendário do Vestibular Fuvest 2026
- Inscrições: 18 de agosto a 7 de outubro;
- Primeira Fase: 23de novembro;
- Segunda Fase: 14 e 15 de dezembro;
- Provas de competências específicas: 9 a 12 de dezembro (conforme a carreira);
- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026;
*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert
