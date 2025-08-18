Jovem Pan > Notícias > Brasil > Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda; veja o cronograma

Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 nesta segunda; veja o cronograma

Primeira fase da prova acontece em 23 de novembro, e segunda, nos dias 14 e 15 de dezembro; chamada está marcada para 23 de janeiro do ano que vem

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 09h28 - Atualizado em 18/08/2025 09h29
  • BlueSky
Robson Fernandes/Estadão Conteúdo Fuvest Para facilitar o acesso a locais de prova em São Paulo, prefeitura vai alterar o trânsito em áreas centrais (Robson Fernandes/Estadão Conteúdo)

As inscrições para o vestibular 2026 da Universidade de São Paulo (USP) começam às 12h desta segunda-feira (18) e terminam no dia 7 de outubro. A taxa custa R$ 211,00. Nesta segunda, a Fuvest também divulga o Guia do Estudante, com todas as informações sobre o processo seletivo.

No site da Fuvest, entretanto, já está disponível o Guia de Jornada do Vestibular 2026. A publicação apresenta todas as informações essenciais para a prova: como fazer a inscrição; calendário das datas importantes; locais de aplicação das provas (cidades do litoral, interior e Região Metropolitana, além da capital); o que esperar nos dias das provas; e como funciona o processo de matrícula, com instruções e documentos necessários.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Calendário do Vestibular Fuvest 2026

  • Inscrições: 18 de agosto a 7 de outubro;
  • Primeira Fase: 23de novembro;
  • Segunda Fase: 14 e 15 de dezembro;
  • Provas de competências específicas: 9 a 12 de dezembro (conforme a carreira);
  • Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026;

 

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

ANS determina que planos de saúde cubram implantes contraceptivos
Congresso deve analisar propostas sobre adultização nesta semana
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >