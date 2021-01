Fuvest: oferta de transporte público para USP será ampliada neste domingo

Em virtude da realização da primeira fase do vestibular, a frota de ônibus com destino à Cidade Universitária será reforçada

A Prefeitura de São Paulo deve ampliar a quantidade de viagens e a oferta de transporte público para a Universidade de São Paulo (USP) neste domingo, 10. O reforço será realizado por meio da SPTrans em virtude da realização da primeira fase da Fuvest, principal forma de acesso à instituição. As linhas 8012-10 e 8022-10, ambas denominadas ‘Metrô Butantã – Cidade Universitária’, terão suas frotas reforçadas em um ônibus cada para atender à demanda dos candidatos que irão realizar o teste na Cidade Universitária e imediações.

Com o acréscimo, a linha 8012-10 passará de 45 para 51 partidas programadas, enquanto a 8022/10 irá de 43 para 55. Os horários detalhados podem ser encontrados no site da SPTrans pesquisando pela linha, trajeto ou local: www.sptrans.com br/itinerarios/linha. O Metrô de São Paulo, por sua vez, informou que neste domingo de aplicação do vestibular da Fuvest a demanda será monitorada e que se houver necessidade operacional, trens reservas serão colocados para circular.

*Com informações do Estadão Conteúdo