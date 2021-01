Gabaritos do Enem 2020 serão divulgados pelo Inep na quarta-feira

Além das provas impressas, uma versão digital do exame será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro

ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Resultado final só deverá ser divulgado no dia 29 de março



Os gabaritos oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 serão divulgados nesta quarta-feira, 27. As respostas são referentes às provas impressas, realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Os gabaritos ficarão disponíveis no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A previsão da divulgação dos resultados finais do exame é 29 de março, quando também será divulgada a nota obtida pelos participantes na redação. O Inep estima que 2,5 milhões de candidatos realizaram as provas neste ano, o que representa menos da metade dos inscritos. Além das provas impressas, uma versão digital do exame será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Nas provas impressas, os participantes resolveram 180 questões objetivas de quatro diferentes áreas, sendo elas: matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Além disso, eles realizaram uma redação para o exame. Entretanto, mesmo após a divulgação dos resultados das questões objetivas, não é possível calcular a nota final, uma vez que existe a Teoria de Resposta ao Item (TRI) que leva em consideração a coerência de acertos de cada estudante nas provas. As notas obtidas pelos estudantes poderão ser utilizadas para acessar o Ensino Superior e participar de programas como Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

*Com informações da Agência Brasil