Gate é acionado no Aeroporto de Viracopos após suspeita de bomba

Aeroporto precisou ser parcialmente interditado para que os policiais pudessem se apoximar do material encontrado para saber se é um artefato ou não uma bomba

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Aeroporto Viracopos tem suspeita de bomba



O Gate (Grupo De Ações Táticas Especiais) foi acionado nesta quarta-feira (25) no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, após suspeita de bomba do lado de fora, localizada na área de embarque e desembarque. O espaço presicou ser isolado para que os policiais pudessem se apoximar do material encontrado para saber se é um artefato ou não uma bomba, o que fez com que Aeroporto ficasse parcialmente interditado e as operações fossem paralisadas. A Polícia Militar também está presente do local para ajudar na operação. A suposta bomba teria sido deixada em uma carrinho

