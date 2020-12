Governador do Ceará e prefeito de Belo Horizonte se encontram com Doria para adquirir CoronaVac

Vacina será utilizada na primeira etapa de imunização no Ceará e nos profissionais de saúde em BH; Instituto Butantan vai submeter os estudos de fase 3 da CoronaVac para análise da Anvisa

Twitter/Camilo Santana/15.12.20 Doria em reunião com o governador do Ceará, Camilo Santana



O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e o prefeito de Belo Horizonte, Minas Gerais, Alexandre Kalil (PSD), oficializaram nesta terça-feira, 15, junto ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB), a compra de doses da CoronaVac, produzida pelo laboratório chinês SinoVac em parceria com o Instituto Butantan. Nesta segunda-feira, 14, o órgão anunciou que vai submeter os estudos de fase 3 da vacina para análise da Anvisa e autorização definitiva — não para uso emergencial — no dia 23 de dezembro. “Será a primeira vacina no mundo com os estudos concluídos e que poderá obter o registro definitivo para imunizar milhões de pessoas”, afirmou Doria.

Em vídeo publicado hoje à tarde nas redes sociais, o governador de SP anunciou que Santana visitaria ainda hoje o Butatan para definir quantas vacinas serão necessárias para a primeira etapa de imunização no estado do Ceará. “Todos nós estamos emanados na busca das vacinas, especificamente nesse caso da vacina do Butantan, para começar a imunização de todos os brasileiros, inclusive os brasileiros do Ceará“, disse Doria. Já Santana agradeceu ao governador pela “gentileza e recepção” e destacou que é o objetivo de todos os mandatários do Brasil “garantir a vacinação para os cearenses e brasileiros”. De acordo com ele, o Butantan é um instituto reconhecido “no mundo inteiro pela sua expertise”. “Esperamos que a produção da vacina hoje pelo Butantan seja incluída no Plano Nacional de Imunização, e a nossa vinda aqui hoje é para firmar nossa parceria e que desejamos ter essa vacina o mais rápido possível aqui no Ceará”, afirmou o governador, que conversou sobre isso ontem com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. “Defendo que o momento deve ser da união de todos, independente de questões partidárias ou ideológicas”, disse Santana.

Já o prefeito de Belo Horizonte brincou, também em vídeo publicado por Doria, que a capital tem um “plano B para imunizar os seus profissionais de saúde: o plano B de Butantan”. “Estou cumprindo minha obrigação, que é proteger a população”, afirmou Kalil. Doria parabenizou a atitude do prefeito e sua “postura em defesa da vida”. Pazuello enviou nesta terça-feira, 15, um convite para os governadores sobre o lançamento oficial do Plano de Imunização contra a Covid-19 no Brasil, que será nesta quarta-feira, 16, às 10h, no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro irá participar do evento. Entre as pautas, está o anúncio sobre a compra de vacinas e o cronograma. O convite foi enviado à Jovem Pan pela assessoria de imprensa do governador do Piauí, Wellington Dias.