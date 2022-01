Governador do Rio, Cláudio Castro testa positivo para Covid-19 pela 2ª vez

Político disse que está bem, mas com pouca coriza e irá fazer o isolamento

Daniel Resende/Futura Press/Estadão Conteúdo Cláudio Castro anunciou nas redes sociais que está com a doença



O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou em sua conta oficial do Twitter que está com Covid-19 pela segunda vez. O político de 42 anos disse que realizou o teste na manhã deste domingo. “Estou bem, apenas com um pouco de coriza. Vou me cuidar aqui e cumprir todos os protocolos”, escreveu Cláudio. Ele ainda fez um apelo para que a população se vacine porque é a “melhor forma de combater a Covid”. O Rio tem 5.828.759 pessoas vacinadas com a 1ª dose, o que representa 87,7% da população. As doses de reforço já estão sendo aplicadas. No momento pouco mais de 1,5 milhão de pessoas já foram receber a terceira dose. Cláudio está no governo do Rio desde agosto de 2020 quando o então governador, Wilson Witzel foi afastado por caso de corrupção.