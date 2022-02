Governo anuncia adesão a programa que facilita entrada de brasileiros nos EUA; entenda

A partir de agora, os cidadãos interessados poderão se inscrever para evitar filas na alfândega; inclusão do país no programa visa ‘promover maior integração entre as economias do Brasil e dos Estados Unidos’

PAUL J. RICHARDS / AFP Para fazer parte do 'Global Entry', o cidadão deverá se inscrever, pagar uma taxa e aguardar aprovação da Autoridade Aduaneira dos EUA



O governo federal anunciou nesta segunda-feira, 7, que aderiu ao Global Entry, um programa da Autoridade de Proteção de Fronteira e Alfândega dos Estados Unidos (CBP) que permite a simplificação do processo imigratório nos aeroportos do país. A partir de agora, os cidadãos brasileiros interessados poderão se inscrever na plataforma para evitar filas na alfândega. “O ‘Global Entry’ não substitui a exigência de visto, mas permite a liberação rápida no controle do passaporte no momento da chegada aos EUA”, explica o governo brasileiro em nota.

“Os interessados podem fazer o trâmite de ingresso nos EUA em aeroportos selecionados de maneira desburocratizada por meio de quiosques automáticos, sem contato com agente de imigração, evitando a necessidade de passar por fila de controle migratório.” Segundo a gestão federal, o ingresso do país no programa se enquadra no “esforço por promover maior integração entre as economias do Brasil e dos Estados Unidos”. “A facilitação de viagens em ambos os sentidos é considerada medida eficaz de fomento não apenas do turismo, mas também dos negócios e dos investimentos”, afirma.

Veja como se inscrever:

Criar uma conta na plataforma do governo estadunidense; Pagar uma taxa de U$ 100, não reembolsáveis; Cumprir o processo de registro e avaliação, que inclui uma entrevista e apresentação de documentos; Receber a aprovação da Autoridade Aduaneira dos EUA.

Após a aprovação das autoridades norte-americanas, basta que o viajante passe o passaporte em um leitor eletrônico ao desembarcar.