Em meio à tensão com STF, Bolsonaro recebe Fachin e Moraes no Planalto

Ministros entregaram ao presidente da República o convite para a cerimônia de posse dos dois na presidência e vice-presidência do TSE

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Encontro ocorreu na manhã desta segunda, no Palácio do Planalto



Em meio à nova tensão com o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro recebeu, nesta segunda-feira, 7, os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, no Palácio do Planalto. Os magistrados entregaram ao chefe do Executivo federal o convite para a cerimônia de posse dos dois na presidência e na vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), marcada para o dia 22 de fevereiro. A agenda ocorreu dias depois de Bolsonaro descumprir a decisão de Moraes, que agendou para a sexta-feira, 28, o depoimento do mandatário do país no âmbito da investigação que apura o vazamento de dados sigilosos de um inquérito da Polícia Federal (PF) sobre um ataque hacker aos sistemas do TSE. Também estiveram presentes no encontro desta segunda os ministros Bruno Bianco, da Advocacia-Geral da União (AGU), da Defesa, Braga Netto, e o secretário nacional de Justiça, Vicente Santini.