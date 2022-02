Saúde distribuirá até 15 de fevereiro doses suficientes para vacinar todas as crianças, diz Queiroga

Em conversa com jornalistas nesta segunda-feira, o ministro descartou a possibilidade de tornar imunização do público infantil obrigatória

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou com a imprensa na manhã desta segunda-feira, 7



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira, 7, que até o dia 15 de fevereiro a pasta distribuirá o quantitativo de doses suficientes para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose contra a Covid-19. “Estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis para que os pais também exerçam o direito de vacinar os seus filhos. Até o dia 15 de fevereiro nós distribuiremos doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos”, disse Queiroga a jornalistas. A campanha de imunização do público infantil começou no dia 14 de fevereiro, com a aplicação de doses pediátricas da Pfizer. Em 21 de janeiro, a CoronaVac foi incluída na campanha nacional de vacinação. Apesar da baixa adesão das crianças à vacina, o ministro descartou qualquer possibilidade de tornar a imunização obrigatória para o grupo. Para ele, o caminho é convencer os pais e responsáveis. ” Nós temos que avançar de maneira sustentada, trazendo os pais para buscar a vacinação, sem obrigá-los, porque é pior”, justificou o ministro.