Governo da Bahia desiste de Carnaval em 2022; SP cancela 24 blocos de rua

A chegada da variante Ômicron e o surto de gripe aumentaram as incertezas quanto à realização das festas carnavalescas

DENISSE SALAZAR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O Carnaval da Bahia é um dos mais tradicionais do país



A chegada da variante Ômicron e o surto de gripe aumentaram as incertezas quanto ao Carnaval de 2022. Nesta quinta-feira, 23, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), cancelou as festas, então marcadas para o feriado de fevereiro. “A decisão está tomada: não haverá Carnaval na Bahia em fevereiro de 2022. Hoje temos 2,4 milhões de baianos com a vacina contra a Covid em atraso. Além disso, estamos lidando com uma epidemia de gripe, que tem sobrecarregado o sistema de saúde. Precisamos ter responsabilidade com a saúde e a vida das pessoas. Realizar o Carnaval no modelo tradicional, como uma festa em larga escala, se mostra inviável. Mais pra frente, avaliaremos o que pode ser feito e em que condições”, escreveu em sua conta no Twitter.

“Também sentaremos com os Municípios para avaliar algum tipo de recurso para aquelas pessoas que tiram da festa o seu sustento. Neste momento, repito o meu apelo de sempre, que vale tanto para o coronavírus quanto para o vírus da gripe: use máscara e vacine-se!”, acrescentou Rui Costa. O movimento do governador baiano não é único. Também na manhã desta quinta-feira, 24 blocos de rua que participariam do Carnaval de São Paulo foram cancelados. A confirmação veio através do Diário Oficial da União. “A autorização definitiva para a realização do Carnaval de Rua da Cidade de São Paulo em 2022 está condicionada à liberação pela COVISA (Coordenadoria De Vigilância Em Saúde)“, diz um trecho. Veja a lista dos blocos cancelados abaixo.

Fresquinhas

Tarsilas & Andrades

Arena Folia

Bloco do Abrava

Bloco do Piruka/Kondzilla

Cobra Criada

BLOCO DA OSE

Bloco Filhas da Lua

O Baile

Bloco TT

CARNA-GRIME

KiaMor de Carnaval

Bloco das Gloriosas

O Baile

Banda Mon Amour

Bloco de Rua Vem Ku Nóis Ó

Bloco Carnavalesco Bufalos de

Vila Prudente

CARNAFLUXO

Vra Power

Bloco do Fubá

Conselho do Samba

Bloco Te Amo Mas Só Como Amigo

Afoxé Filhos de Gandhy SP

Pipoca da Rainha