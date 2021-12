Prefeitura do Rio anuncia retorno de patrocínio a escolas de samba

Cada uma das 12 agremiações vai receber R$ 1,5 milhão para preparar desfile de Carnaval de 2022; governador e prefeito do RJ falam que se o cenário epidemiológico se mantiver haverá a festividade

MARCELO CORTES /FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Escolas de samba do Rio de Janeiro voltaram a receber financiamento municipal



Em mais um sinal de que haverá Carnaval na Marquês de Sapucaí em 2022, a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a volta do seu patrocínio à festa: R$ 1,5 milhão para cada uma das 12 escolas do grupo especial. O dinheiro vai ser dado pela prefeitura às escolas de samba em forma de incentivo cultural. Inicialmente, R$ 850 mil, no começo de 2022 mais R$ 500 mil e depois da festa R$ 150 mil, com a prestação de contas. Em 2021 não houve Carnaval na Marquês de Sapucaí por conta da pandemia da Covid-19. Nesta semana, o prefeito e o governador do Rio de Janeiro disseram que, se o cenário epidemiológico e sanitário se mantiver, haverá a festa em 2022. Na gestão anterior do ex-prefeito Marcelo Crivella a ajuda às escolas de samba foi diminuindo ano após ano até ele parar de dar recursos, no último ano do mandato, diferentemente do prefeito Eduardo Paes, que é muito ligado ao mundo do samba. As escolas estão comemorando e se programando para botar as agremiações dos componentes na passarela do samba em 2022.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga