Governo de São Paulo lança aplicativos que facilitam chamar a polícia e os bombeiros

Intenção é que o usuário possa pedir ajuda dos agentes de segurança pública de forma mais rápida e fácil

MISTER SHADOW / ASI / ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo lança aplicativos para acionar PM e Bombeiros



O governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta, 5, o lançamento de dois aplicativos para facilitar a comunicação entre a população e os agentes de segurança: o ‘Bombeiros Emergência 193’, já disponível em lojas de apps, poderá ser usado para chamar os bombeiros, enquanto o ‘190 SP’, que poderá ser baixado em breve, chamará a Polícia Militar (PM). O usuário precisará preencher um breve cadastro com nome completo, CPF, telefone e e-mail, antes de realizar a validação e confirmar a localização. O aplicativo dos Bombeiros permitirá que as pessoas chamem os profissionais de salvamento para situações como incêndios, afogamentos, atropelamentos, acidentes de trânsito e parada cardiorrespiratória. Já o app da PM poderá ser usado para registrar problemas como violência doméstica, perturbação de sossego e aglomerações, e a partir de fevereiro, será possível enviar duas fotos, áudios e vídeos de dez segundos para registro dos fatos. A localização pode ser preenchida por meio do registrou ou por georreferenciamento do aparelho utilizado. Também nesta quarta, a gestão de João Doria (PSDB) anunciou a aquisição de 3,1 mil armas de choque pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), em um esforço para reduzir a letalidade policial.