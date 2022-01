Mulher é infectada com vírus da gripe, resfriado e Covid-19 ao mesmo tempo em SP

Paciente estava vacinada e apresentou sintomas leves; infectologista afirma que diagnóstico ocorreu após vários eventos

EFE/EPA/Daniel Irungu paciente testou positivo para três tipos de vírus



Uma médica de 49 anos foi diagnosticada com três vírus ao mesmo tempo em Botucatu, no interior de São Paulo. A paciente teve Covid-19, gripe e um resfriado comum. O caso foi detectado pelo médico Alexandre Naime Barbosa, chefe do departamento de Infectologia da Unesp, que atendeu a mulher no dia 22 de dezembro. Ele relata que a paciente apresentou sintomas gripais como dor de garganta, sensação febril, dores no corpo e cansaço. A detecção foi feita por meio de um exame conhecido como painel viral, que consegue identificar diferentes tipos de vírus. “Nossa surpresa foi que veio três positivos: o adenovírus, que causa o resfriado comum, Influenza A, provavelmente o vírus H3N2, e o Sars-Cov-2, provavelmente pela variante Ômicron“, afirmou Naime. Segundo o infectologista, a paciente estava vacinada contra a gripe e com três doses contra a Covid-19. Ela apresentou sintomas leves e ficou em isolamento em casa.

Naime afirmou que a infecção foi causada após a mulher frequentar vários eventos sociais. Ela tinha se encontrado com amigas, participou de um campeonato esportivo, uma confraternização e uma reunião familiar na mesma semana. O médico afirmou que o diagnóstico de três vírus ao mesmo tempo não é comum, mas lembra que foram detectados muitos casos de “flurona” no Estado de São Paulo, nome dado a coinfecção de Covid-19 e Influenza. “Chama a atenção que nesse final de ano muita gente acabou relaxando e se expondo muito a festas, encontros e eventos. E essa situação de coinfecção está sendo muito comum. Esse teste não custa barato, foi feito em uma paciente em consultório particular, com alto poder aquisitivo. Mas como nós estamos detectando muitos casos de flurona na rede pública, provavelmente isso está acontecendo frequentemente. As pessoas estão confundindo a flexibilização com a banalização”, ressaltou.