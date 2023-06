Governo de São Paulo poupa mais de 36 milhões de páginas de papel com digitalização de serviços

Segundo líder da iniciativa ouvido pelo site da Jovem Pan, gestão Tarcísio quer, agora, agilizar o atendimento ao cidadão com a implantação do peticionamento eletrônico

Divulgação Desde que aderiu ao SEI!, Governo do estado está ganhando em agilidade e sustentabilidade



Após aderir ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI!), o governo do Estado já poupou, em pouco menos de dois meses, cerca de 36,5 milhões de folhas de papel, o equivalente a cerca de 36 mil pés de eucalipto, conforme o padrão de celulose no Brasil. A administração estadual passou a usar o novo sistema após assinar um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) no último dia 22 de abril, em iniciativa coordenada pela Secretaria de Gestão e Governo Digital, com operação da Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado. Desde a adesão ao SEI!, mais de 24 mil servidores já participaram das capacitações, e o sistema possui mais de 204 mil usuários na administração estadual até o momento. Líder do projeto do SEI!, Fábio Williams conta que o objetivo é terminar a implementação até o dia 30 de junho. Ele diz, também, que o trabalho agora é melhorar o atendimento ao cidadão com a implantação do peticionamento eletrônico. “Deve estar funcionando já a partir da semana que vem e posteriormente será integrado ao Diário Oficial do Estado.” “Isso facilitará as publicações dando autonomia aos servidores públicos usuários do sistema para que eles mesmo possam realizar esse trabalho usando a sua autenticação de assinatura Eletrônica do SEI!”, detalha com exclusividade ao site da Jovem Pan.