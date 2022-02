Governo de SP anuncia ‘Dia C’ da vacinação infantil neste sábado

Mais de 5 mil postos de saúde estarão abertos entre 7h e 19h; 36,88% das crianças já tomaram a primeira dose

Divulgação/Governo de SP SP iniciou vacinação de crianças em janeiro



O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 2, que fará o “Dia C” da vacinação contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos neste sábado, 5. Na ocasião, mais de 5 mil postos de saúde estarão abertos entre 7h e 19h, conforme a programação de cada município, para a aplicação da primeira dose. Segundo o governo estadual, a ideia é que pais e responsáveis que trabalham ou têm compromissos durante a semana possam levar as crianças para se vacinar no sábado. “Será uma grande ação envolvendo todos os municípios do estado para ampliarmos a cobertura vacinal das nossas crianças. É fundamental que os pais e responsáveis compareçam com seus filhos aos postos de vacinação e se protejam contra o coronavírus”, destacou a Coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula. As crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser imunizadas com a CoronaVac. Até o momento, 36,88% das crianças já tomaram a primeira dose. O governo estadual recomenda que os pais façam o pré-cadastro dos filhos no site Vacina Já para agilizar o atendimento nos postos de saúde.