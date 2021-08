Governo de SP anuncia testes da ButanVac em voluntários de Minas Gerais

Moradores de Guaxupé que não estejam vacinados e tenham de 18 a 28 anos podem se cadastrar para os estudos clínicos

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO ButanVac é a primeira vacina totalmente produzida no Brasil



O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 25, que o Instituto Butantan recebeu aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) para a realização dos testes clínicos da ButanVac com voluntários de Guaxupé, no sul de Minas Gerais. Segundo o governador João Doria (PSDB), o Butantan fez um acordo com a prefeitura do município, que vai receber visitas do Instituto a partir desta sexta-feira, 27, para avaliar a incidência da Covid-19 e a variante dominante na cidade. Vão participar dos estudos clínicos apenas pessoas não vacinadas de 18 a 28 anos. “O envolvimento da população de Guaxupé nesta fase será extremamente importante para continuidade da pesquisa, contribuindo para que possamos avaliar os resultados da ButanVac de maneira mais eficaz”, afirmou o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Os voluntários interessados podem se cadastrar pelo site da prefeitura de Guaxupé.

A previsão é que a aplicação da primeira dose ocorra até a primeira quinzena de setembro e a segunda no meio de outubro. Os ensaios clínicos da vacina serão divididos em duas fases compostas pelas etapas A, B e C. A etapa A conta com um total de 418 voluntários selecionados nas cidades de Ribeirão Preto e Guaxupé. O objetivo é avaliar a segurança e a dose ideal de imunizante. Nesta fase, o grupo vai receber a ButanVac ou a vacina de comparação, a Coronavac, e não haverá placebo envolvido. Já as etapas B e C irão avaliar a resposta imune e envolverão mais de cinco mil voluntários. A partir daí será feita a comparação entre o desempenho da nova vacina do Butantan e outros imunizantes. Além da eficácia geral da ButanVac, os ensaios vão avaliar o desempenho do imunizante diante das novas variantes do coronavírus.