Governo de SP lança ferramenta para empresas buscarem trabalhadores e fará mutirão de empregos em setembro

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26) a criação da plataforma Vaga Certa, que pretende conectar pessoas qualificadas buscando emprego e empresas com vagas abertas a partir do banco de dados do programa Meu Emprego, criado pelo governo no ano passado. De acordo com Doria, a ferramenta é gratuita e já tem 1,8 milhão de currículos cadastrados. “[A plataforma] Vai intermediar e agilizar a contratação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho”, explicou o governador.

A secretária do Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, explicou que a ferramenta, disponível em website e aplicativo, será voltada para as empresas buscarem ativamente trabalhadores. Quem estiver procurando emprego deve cadastrar o currículo na plataforma e aguardar contato. Ellen ainda anunciou que o governo paulista fará um mutirão de empregos através da ferramenta, em parceria com a União Geral dos Trabalhadores (UGT), na segunda quinzena de setembro. Mas, antes disso, outras empresas já vão utilizar a plataforma para buscar novas contratações: a Associação Paulista de Supermercados (APAS) está com 743 vagas disponíveis que serão preenchidas pelo Vaga Certa.

Cultura

Também na coletiva de hoje, João Doria confirmou um novo pacote de incentivos à cultura no Estado. Serão oito novos editais para o setor, com foco no audiovisual e nas atividades artísticas. O chamado Vale do Futuro, na região do Vale do Ribeira, será um dos mais beneficiados pela novidade. Com isso, os investimentos do governo paulista na área chegam a R$ 177 milhões, e os novos editais podem criar 4,8 mil postos de trabalho. “É o maior investimento em produção cultural realizado por um Estado brasileiro em 2020”, comemorou Doria.