Doria quer R$ 1,9 bilhão do governo federal para produção da CoronaVac

O estado de São Paulo registrou 1.612 mortes por coronavírus na semana entre 16 e 22 de agosto. O montante é 9% inferior do que o registrado na semana anterior, que teve 1.764 óbitos entre 9 e 15 de agosto. O resultado é o menor desde junho. O coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, José Osmar Medina aponta que não se pode afrouxar as ações. O secretário de saúde Jean Gorinchteyn afirma que o jogo não está ganho e ainda há um longo caminho a se percorrer. São Paulo já registrou 756.480 casos e 28.505 mortes.

Sobre os avanços em pesquisas o governador João Doria diz ter solicitado R$ 1,9 bilhão ao governo federal para produção da vacina do Instituto Butantan em parceria com laboratório chinês. Segundo o governador, o pedido foi feito ao Ministério da Saúde. O Diretor do Instituto, Dimas Covas viajou a Brasília para negociar o repasses. O valor é o mesmo destinado à Fundação Oswaldo Cruz, que trabalha na pesquisa de imunização em conjunto com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. O pleito segundo o tucano não é para dividir o recurso com a Fiocruz, mas sim para que o Butantan cumpra a mesma finalidade com a Coronavac.

*Com informações do repórter Daniel Lian