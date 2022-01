Governo do Distrito Federal cancela festas e blocos de carnaval em 2022

Todos os eventos que provoquem aglomerações estão suspensos; DF vive uma superlotação de clínicas e hospitais em virtude da variante Ômicron e dos casos de influenza

Valter Campanato/Agência Brasil Além do Distrito Federal, as prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro também cancelaram o carnaval de rua



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou nesta quinta-feira, 6, o cancelamento do Carnaval 2022. Todas as manifestações carnavalescas, incluindo desfiles, bailes ou qualquer evento que provoque aglomeração, estão suspensos. A decisão segue a recomendação de médicos e infectologistas e visa reduzir o risco de contágio da Covid-19. O governo aponta que, mesmo com o alto índice de vacinação contra a doença no DF, o momento é de superlotação de clínicas e hospitais. Os Estados brasileiros têm apresentado um novo aumento de casos da Covid-19 em virtude da disseminação da variante Ômicron, além de um surto de influenza. Em nota, o governo recomenda que a população mantenha a vacinação em dia, seguindo o protocolo definido pelas autoridades e que procure se proteger seguindo as recomendações de prevenção, especialmente mantendo a higiene das mãos com água e sabão ou álcool 70°.