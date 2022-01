Crescimento no número de casos de Covid-19 e Influenza afeta voos da Azul

Segundo a companhia, os passageiros impactados estão sendo notificados, reacomodados em outros viagens da empresa e recebendo assistência

Reprodução/Airbus Avião da azul



A nova alta de casos de Covid-19 no país, somada a elevação de casos de Influenza, afeta os voos programados da Azul Linhas Aéreas. A companhia emitiu uma nota afirmando que alguns de seus voos do mês de janeiro já estão sendo reprogramados. “A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus tripulantes – casos esses que, em sua totalidade, apresentaram um quadro com sintomas leves – e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e Covid-19 no Brasil e no mundo”, informou. Apesar da situação, a Azul diz que mais de 90% das operações da companhia estão funcionando normalmente e que “os clientes impactados estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da Anac”.