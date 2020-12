Governo do Paraná proíbe eventos com mais de 10 pessoas e restringe horário de venda de bebidas alcoólicas

Medida tem validade por 15 dias, podendo ser prorrogada, e busca conter a alta nos casos da Covid-19; na terça-feira, 1º, foi instituído um toque de recolher no estado das 23h às 5h

EFE/ Sebastiao Moreira Nesta quinta-feira, o Paraná chegou a 291.244 casos confirmados do novo coronavírus



Depois de anunciar nesta terça-feira, 1º, um toque de recolher das 23h às 5h no estado do Paraná, o governador Ratinho Junior (PSD) publicou um decreto nesta quinta-feira, 3, proibindo a realização de confraternizações e eventos presenciais com mais de dez pessoas — sendo excluídas dessa contagem crianças de até quatorze anos. A medida tem validade por 15 dias, podendo ser prorrogada, e busca conter a alta nos casos da Covid-19. De acordo com o governo, a taxa de reprodução do vírus se encontra acima da média para a capacidade de leitos de UTI exclusivos para o coronavírus.

Também foi proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo das 23h às 5h, assim como em qualquer estabelecimento comercial. A Secretaria de Segurança Pública deve intensificar as operações de fiscalização e orientação, a fim de coibir aglomerações. O governo pede, também, que todas as empresas priorizem a substituição do regime presencial pelo teletrabalho, inclusive as que forem compatíveis no âmbito da administração estadual, além de outros Poderes — com exceção das secretarias da Saúde, Segurança Pública e Fazenda. A celebração de cultos religiosos está permitida, desde que seguidas as recomendações da Secretaria de Estado da Saúde definidas em ato normativo próprio, que permite as reuniões desde que o espaço destinado ao público tenha ocupação máxima de 30%, garantido o afastamento mínimo de dois metros entre as pessoas. Essa medida começa a valer somente na segunda-feira, 7, para dar tempo de as igrejas se organizarem a respeito da mudança.

O decreto foi elaborado em conjunto com as 29 cidades que formam a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec). A partir deste documento, cada prefeitura irá vai redigir um decreto próprio, obedecendo as particularidades locais, mas a tendência é que acompanhem as normativas estabelecidas por Curitiba. De acordo com um boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quinta-feira, o Paraná chegou a 291.244 casos confirmados do novo coronavírus. O estado registra, ainda, 6.259 óbitos pela doença.