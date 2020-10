Governo estadual anuncia retomada das obras da Linha 6 – Laranja do Metrô de SP

Trecho é conhecido como a “linha das universidades” por abranger várias instituições de ensino superior no caminho

Divulgação/Metrô de São Paulo Quando finalizada, a expectativa é de que os trens levem 630 mil passageiros por dia



O Governo do Estado de São Paulo confirmou, nesta segunda-feira (5), que vai retomar as obras da Linha 6 – Laranja do Metrô. De acordo com o governador João Doria, esse é o maior projeto de infraestrutura fruto de uma parceria público-privada da América Latina, com investimento de R$ 15 bilhões e 9 mil novos empregos. As obras da Linha Laranja estavam paradas desde 2016 e a previsão de entrega é para daqui cinco anos — com algumas estações que podem ser inauguradas antes do prazo final. Doria ressaltou que o investimento provém do setor privado, com acompanhamento do governo estadual. Serão 15 estações ao longo de mais de 15 quilômetros que vão ligar a Zona Norte até o Centro de São Paulo. O trecho é conhecido como a “linha das universidades” por abranger o trajeto de várias instituições de ensino superior. Quando finalizada, a expectativa é de que os trens levem 630 mil passageiros por dia.