Governo volta a divulgar dados completos sobre a Covid-19 em site

José Dias/PR O general Eduardo Pazuello, ministro interino da Saúde



O Ministério da Saúde voltou a divulgar, nesta terça-feira (9), os dados completos sobre a pandemia do novo coronavírus no Brasil. No início da noite, o portal da pasta voltado à Covid-19 passou a mostrar não só os números diários, mas também os acumulados de contágios e mortes em decorrência da doença.

Hoje, o País teve o segundo maior número já registrado de novas ocorrências: 32.091. Com isso, o total chegou a 739.503. Em relação aos óbitos, foram 1.272 nas últimas 24 horas, atingindo um total de 38.406.

Essas informações haviam sido ocultadas do site desde a última sexta-feira (5), quando o ministério começou a informar apenas os casos e óbitos confirmados em 24 horas.

A mudança na metodologia foi defendida pelo ministro Eduardo Pazuello e pelo presidente Jair Bolsonaro, mas virou alvo de críticas de outras autoridades.

No sábado (6), Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento extrajudicial para apurar os motivos que levaram a pasta a alterar o modelo. Já na segunda (8), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a divulgação voltasse aos moldes originais.