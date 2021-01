Governos acionam Michel Temer para negociar insumos com a China

Governo federal e o Estado de São Paulo se aproximaram do ex-presidente para pedir ajuda nas tratativas com o país asiático envolvendo a liberação de produtos para a fabricação das vacinas

SUAMY BEYDOUN/AGIF Durante o seu governo, o ex-presidente construiu uma boa relação com o país asiático



Aliados do governo de São Paulo e da gestão federal recorreram ao ex-presidente Michel Temer para auxiliar nas negociações com autoridades chinesas, na tentativa de agilizar a liberação de insumos para a produção de vacinas contra o coronavírus no Brasil. Segundo informações obtidas pela Jovem Pan, houve uma aproximação tanto de autoridades estaduais quanto federais, com o objetivo de que Temer “ajude” nas tratativas. Durante o seu governo, o ex-presidente construiu uma boa relação com o país asiático. Em uma ocasião, por exemplo, afirmou que “a parceria era estratégica para os dois países e para o mundo”. Ele também possui uma boa interlocução com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Em agosto de 2020, chefiou uma missão ao Líbano, como resposta às graves explosões que atingiram o porto da capital Beirute no dia 4 daquele mês.

Impasses sobre a vacina

Para continuar a vacinação contra a Covid-19, o Brasil depende do envio de insumos para a produção dos imunizantes, que serão fabricados nacionalmente pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e pela Fiocruz, em conjunto com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Os laboratórios temem que haja a imposição de obstáculos na importação, já que os produtos estão na China, país que protagonizou indisposições diplomáticas com o presidente Jair Bolsonaro. Para tentar resolver os impasses, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, marcou nesta quarta-feira, 20, uma reunião com o embaixador chinês, Yang Wanming.