Grupo de 12 repatriados de Gaza desembarcam no Aeroporto de Guarulhos 

Itamaraty já retirou 127 brasileiros e seus familiares diretos da região, além de 1.572 pessoas que estavam em Israel, na Cisjordânia e no enclave

Divulgação/FAB Grupo é formado por três brasileiros e nove familiares, incluindo três crianças



Chegou na manhã desta quinta-feira (22) no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, 12 brasileiros repatriados da Faixa de Gaza. O grupo é formado por três brasileiros e nove familiares, incluindo três crianças. Desde o início de outubro, o Itamaraty já retirou 127 brasileiros e seus familiares diretos da região, além de 1.572 pessoas que estavam em Israel, na Cisjordânia e no enclave. Um dos repatriados, Ramadan Abdou, teve a oportunidade de reencontrar seus filhos após mais de dois anos separados. Ele expressou sua alegria pelo retorno e fez questão de agradecer ao governo brasileiro pelo apoio. Sua irmã, Alaa, compartilhou as dificuldades que enfrentaram em Gaza, como a escassez de alimentos e água, agravada pela guerra.

As repatriações mais recentes foram realizadas por meio de voos comerciais, que fizeram escala em Doha, no Catar. O processo foi conduzido em sigilo, devido às dificuldades de comunicação entre os governos do Brasil e de Israel. Ao chegarem ao Brasil, os repatriados foram acolhidos por equipes do Ministério de Desenvolvimento Social, com alguns sendo encaminhados para abrigos e outros para a casa de familiares. Hassan Rabee, um palestino que possui cidadania brasileira, ressaltou que ainda existem muitos brasileiros e seus familiares que desejam deixar Gaza. Ele mencionou as condições precárias que continuam a ser enfrentadas na região, evidenciando a necessidade de mais esforços para ajudar aqueles que ainda estão em situação vulnerável.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA