Helicóptero cai em Angra dos Reis; uma pessoa morreu

Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, não há confirmação de vítimas e a região está sem luz

Reprodução/Google Street View Queda aconteceu no bairro de Mambucaba.



Um helicóptero caiu na região do bairro de Mambucaba, na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, no fim da tarde desta sexta-feira, 11. A informação foi confirmada pela Jovem Pan junto ao Corpo de Bombeiros do estado. Segundo a corporação, oficiais do quartel de Paraty estão ajudando nas ações no local, que é de difícil acesso e comunicação, o que está dificultando as operações de resgate. Até o momento, os Bombeiros confirmaram que um homem adulto que estava na aeronave morreu durante a queda e que o corpo ainda está no local.

Em nota, a Enel Distribuição Rio, que é responsável pela distribuição de energia no estado, informou que houve queda de energia na cidade de Paraty e em parte do município de Angra dos Reis por conta do acidente. A companhia informou ainda que técnicos estão procurando os trechos da rede de alta tensão que foram danificados. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) uma parte da fiação caiu no km 531 da Rio-Santos. A corporação informou que cabo de energia está desenergizado e que o trânsito no local está fluindo sem interdições.

A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) confirmou que a aeronave não fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que esteve na cidade nesta sexta e visitou o prefeito da cidade, Fernando Jordão (MDB).

Mais informações em instantes.