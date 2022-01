Helicóptero cai em praia de Florianópolis e assusta banhistas

Segundo a Guarda Municipal da cidade, piloto conseguiu realizar pouso forçado em relativa segurança

Reprodução / Twitter / @RicRuas Piloto do helicóptero conseguiu evitar mortes



Um helicóptero quase caiu e teve que fazer um pouso forçado na praia de Canasvieiras, um dos pontos turísticos mais famosos de Florianópolis. O piloto da aeronave conseguiu retomar o controle e realizar um pouso forçado já dentro do mar, mas em baixa profundidade, próximo à areia; a praia tinha muitos banhistas, que conseguiram escapar. Assim, segundo a Guarda Municipal de Florianópolis, não ocorreram mortes e houve apenas quatro vítimas, o piloto e três turistas que estavam dentro do helicóptero. Eles sofreram apenas ferimentos leves e foram levadas para unidades de atendimento próximas. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero está com as licenças válidas; a aeronave fazia turismo e táxi aéreo.