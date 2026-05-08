Helicóptero de Henrique e Juliano faz pouso de emergência no Tocantins

Pai da dupla pilotava a aeronave no momento do incidente

Reprodução/Instagram/henriqueejuliano Henrique e Juliano foi a dupla mais escutada no Brasil em 2022



O helicóptero da dupla Henrique e Juliano precisou fazer um pouso de emergência nesta sexta-feira (8) em uma propriedade dos artistas, em Porto Nacional, no interior do Tocantins. A informação foi confirmada em um pronunciamento feito no perfil oficial da dupla no Instagram, Henrique e Juliano.

A aeronave era pilotada pelo pai dos cantores, Edson Alves Reis, que não sofreu ferimentos graves. “Meu pai estava no comando; ele é um piloto experiente”, afirmou Henrique no vídeo publicado na rede social.

A assessoria da dupla confirmou que os artistas não estavam a bordo no momento do ocorrido. Eles agradeceram a preocupação dos fãs e reforçaram que não houve feridos, apenas danos materiais.

Nota da Polícia Militar do Tocantins

A Polícia Militar do Tocantins (PMTO) informa que, conforme dados preliminares, uma aeronave pertencente à equipe da dupla sertaneja Henrique & Juliano sofreu um acidente na zona rural do município de Porto Nacional, nesta sexta-feira, 08.

Uma equipe da PMTO foi imediatamente deslocada para o local da ocorrência. Felizmente, não houve feridos.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Em vídeo divulgado nas redes sociais, os cantores informaram que o pai da dupla pilotava a aeronave, registrada em nome do cantor Juliano. Segundo eles, o piloto está bem e houve apenas danos materiais.

A Polícia Militar acompanhou a ocorrência no local, e a aeronave já está sendo removida da área da fazenda da família, localizada na zona rural de Porto Nacional.

Palmas, 08 de maio de 2026

Polícia Militar do Tocantins