Autoridades investigam supostas ameaças à Flordelis no presídio do Rio de Janeiro

Ex-deputada federal estaria sendo extorquida após confirmar uma denúncia de que um aparelho celular estaria sendo usado por outras detentas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-deputada federal Flordelis está presa no Complexo de Bangu, no Rio de Janeiro



A ex-deputada federal Flordelis disse que está recebendo ameaças na cadeia e sendo vítima de extorsão. Os advogados dela apresentaram à polícia fluminense uma notícia crime contando como tudo estaria acontecendo no presídio Talavera Bruce, no complexo de Bangu, zona oeste da capital do Rio de Janeiro. O caso veio à tona depois que surgiu a notícia, confirmada pela própria pastora, do uso de um telefone celular dentro da cadeia. Apesar da denúncia, Flordelis disse não saber de quem é o aparelho telefônico e que não consegue identificar quem são os autores das ameaças e da extorsão praticadas contra ela, mas citou, na notícia crime, outras detentas e agentes penitenciários. A polícia já está investigando o caso. A ex-deputada foi cassada no ano passado por quebra de decoro parlamentar. Segundo a polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro, Flordeliz foi a mentora intelectual do assassinato do próprio marido, o pastor Anderson do Carmo, em meados de 2019. Ele foi assassinado na garagem de casa, em Pendotiba, Niterói, na região metropolitana do Rio, com mais de 30 tiros. Flordelis, três filhos e uma neta vão a júri popular pelo crime no mês de novembro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga