Homem é agredido e tem suástica desenhada na testa em MG

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, vítima foi encaminhada para o atendimento médico, mas não foram encontradas testemunhas que ajudem nas investigações

Reprodução Caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais



Um homem homossexual de 48 anos foi atacado e agredido por um grupo de quatro pessoas que desenharam uma suástica, principal símbolo nazista, em sua testa na última terça-feira, 13. O episódio aconteceu na cidade de Itaguara, em Minas Gerais. A Polícia Civil do Estado confirmou a ocorrência e informou que depois do ataque, a vítima foi encaminhada para o atendimento médico na cidade. Entretanto, os policiais afirmam que, a princípio, não existem testemunhas para ajudar nas investigações do caso. “Trabalhos investigativos estão em andamento para apurar as circunstâncias, o motivo e a autoria do crime”, diz a nota encaminhada pelas autoridades. O caso foi registrado como “lesão corporal” está sendo investigado pela 9ª Delegacia de Polícia Civil em Itaguara. A Jovem Pan questionou a Polícia Civil sobre a ocorrência de homofobia e apologia ao nazismo no caso, mas não obteve resposta até o momento.