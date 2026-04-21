Esse é o quarto caso de vítima atingida por tiros durante tentativas de roubos na capital paulista

Divulgação / PCSP Homem é baleado após reagir a assalto no Itaim Bibi, zona sul de SP



Um homem foi baleado na noite de segunda-feira (20) após reagir a um assalto no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, um casal foi abordado por um homem em uma moto. O criminoso anunciou o assalto e roubou seus celulares.

Uma das vítimas reagiu e tentou recuperar o aparelho, mas acabou sendo baleada pelo assaltante. O homem que recebeu o disparo foi levado para o Hospital São Paulo.

Até o momento, ninguém foi preso. O caso foi registrado como roubo e registrado no 27ºDP (Campo Belo).

“As diligências estão em andamento visando identificar e prender o criminoso”, afirmou a secretaria em nota.

No domingo (19), outro homem foi baleado na capital após tentar intervir em um assalto na região de Moema, na zona sul de São Paulo. A vítima foi alvejada na cabeça e acabou morrendo.

Caso semelhante ocorreu no último dia 16 no Jardim Ângela, também na zona sul. Alisson Oliveira de Jesus interveio em um assalto realizado contra um entregador na Rua das Margaridas Amarelas e também foi alvejado na cabeça e não resistiu.

*Com informações do Estadão Conteúdo