Homem é baleado na cabeça ao tentar ajudar vítimas de assalto em Moema

Vítima foi encaminhada para o hospital em estado grave; polícia investiga uma tentativa de roubo

Reprodução/Google Homem de 46 anos foi baleado na Avenida Juriti, em Moema



Uma tentativa de assaltou na região de Moema neste domingo (19) terminou com uma vítima ferida e encaminhada ao hospital. Segundo informações, um homem, de 46 anos, interveio em defesa das vítimas, entrando em confronto com o suspeito. “Na sequência, o autor efetuou um disparo de arma de fogo, o atingindo. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Paulo, onde permaneceu internada em estado grave.“, diz a nota da Secretaria de Segurança Pública de São paulo (SSP-SP).

O local foi preservado para perícia e imagens de câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para identificação do autor. Moema é um bairro que fica lozalizado em uma região nobre da cidade de São Paulo, próxima ao Paque do Ibirapuera, um dos principal pontos turísticos da cidade.

Em nota, a Polícia Civil informou que investiga uma tentativa de roubo ocorrida na Avenida Juriti, em Indianópolis, zona sul da capital. “Segundo apurado, um indivíduo em uma motocicleta abordou as vítimas na via pública e anunciou o assalto, exigindo a entrega de objetos pessoais.”, diz a SSP.