Homem é encontrado morto em apartamento no Morumbi; polícia investiga caso

Vítima estaria morta desde a última segunda-feira, 19, e foi assassinada por uma pessoa conhecida; caso é investigado pelo 89º DP da capital

Google Street View/Reprodução Caso é investigado pelo 89º DP do Morumbi



A Polícia Civil de São Paulo investiga a morte de um homem encontrado sem vida em um apartamento no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo, nesta sexta-feira, 23. Informações iniciais obtidas pela Jovem Pan dão conta de que a vítima foi assassinada a facadas por uma pessoa conhecida que já teria sido presa pela polícia. O homem estava morto desde a segunda-feira, 19, mas só foi encontrado agora. O responsável pelo crime teria contado com ajuda de outras pessoas para roubar objetos da casa da vítima. Por isso, o caso é investigado como latrocínio e ocultação de cadáver. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, porém, afirmou apenas que a ocorrência está em andamento no 89º Departamento de Polícia da capital, que não finalizou o registro do Boletim de Ocorrência até o momento.