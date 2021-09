Homem é esfaqueado e morto em briga na Ceagesp

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima era um carregador que trabalhava no local

Crime ocorreu por volta das 5h50 no Ceagesp



Um homem de 38 anos foi esfaqueado e morreu na manhã desta sexta-feira, 3, durante uma briga Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na zona oeste da capital paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima era um carregador que trabalhava no local. O caso aconteceu por volta das 5h50. Policiais militares foram acionados para apurar uma ocorrência de encontro de cadáver no local. Uma enfermeira relatou ter sido acionada para prestar os primeiros socorros ao carregador. De acordo com testemunhas ouvidas pelos agentes, a vítima foi esfaqueada após discutir com um desconhecido, que ainda não foi detido. O caso foi registrado pelo 91º DP, que solicitou assessoramento do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)