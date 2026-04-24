Homem é esfaqueado na estação Sacomã após discussão com outro passageiro 

Via Mobilidade, informou qeu a vítima ‘foi imediatamente socorrida pelos agentes e encaminhada ao Hospital do Ipiranga’

GESP Estação Sacomã da Linha-2-Verde do Metrô



Um homem foi esfaqueado nesta sexta-feira (24) por volta das 17h na estação Sacomã da linha-2-Verde do Metrô. A agressão teria acontecido depois de uma discussão no interior de um trem. Em nota, a Via Mobilidade, informou que a vítima “foi imediatamente socorrida pelos agentes e encaminhada ao Hospital do Ipiranga” .

Segundo informações de passageiros nas redes sociais o desentendiemnto teria começado após um esbarrão. O agressor chegou a tentar fugir pela escada rolante, mas “os agentes de segurança do Metrô detiveram e encaminharam para a Delpom (Delegacia de Polícia do Metropolitano) um indivíduo que feriu outro passageiro com um objeto pontiagudo”, diz a nota da Via Mobilidade.

O estado de saúde da vítima não foi informado. Em nota a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), informou que a ocorrência vai ser apresentada à Polícia Civil para medida cabíveis.