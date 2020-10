Homem é preso após esfaquear passageiro no Metrô Tatuapé, em São Paulo

De acordo com testemunhas, agressor estava dentro do vagão ofendendo as pessoas e, em um determinado momento, começou a discutir com a vítima

Reprodução/Twitter Vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave ao pronto-socorro



Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira, 7, após esfaquear um outro homem, de 27 anos, dentro da estação de Metrô Tatuapé, Linha 3-Vermelha, na Zona Leste de São Paulo. Agentes de segurança do Metrô relataram à polícia que foram acionados pois havia um homem ameaçando outros passageiros com uma faca dentro de um vagão. A equipe foi até o trem e conseguiu conter o suspeito. No local, os agentes encontraram um homem ferido no peito e nos braços. A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave ao pronto-socorro do Tatuapé, onde permanece internada.

De acordo com testemunhas, o homem estava dentro do vagão ofendendo as pessoas e, em um determinado momento, começou a discutir com outro passageiro. A faca utilizada no crime foi apreendida para perícia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio pela 10º Delegacia de Polícia, na Penha. Por volta das 21h34min, o Metrô chegou a informar que havia lentidão na Linha Vermelha. “Nossos agentes de segurança foram chamados para atender uma ocorrência de briga entre dois passageiros em um trem (um feriu o outro com uma faca). Após atuação dos agentes, os dois passageiros foram levados para o PS para avaliação e a ocorrência será registrada na polícia”, disse.