Ator é encontrado morto ao lado da mãe de 95 anos em hotel de luxo de Nova York

Agnes Wedell estava morta há uma semana e o filho, William Wedell, passou dias usando produtos para mascarar o mau cheiro

Reprodução/ New York Post Ator morreu de ataque cardíaco após a mãe falecer



O ator William ‘Bill’ Wedell, de 64 anos, foi encontrado morto ao lado de sua mãe Agnes, de 95 anos, em um hotel de luxo onde os dois viviam em Chelsea, em Nova York. A irmã de William, Julianna Wedell, foi quem informou à mídia local sobre as mortes. De acordo com ela, o ator sofreu um ataque cardíaco após a mãe falecer. “Eles tinham uma vida muito tranquila, quase eremita”, disse Julianna. Os dois foram encontrados em um apartamento da The Tate na West 23hr Street durante uma verificação de bem-estar por volta das 14h30 do último sábado. O legista informou que a mãe estava morta há menos de uma semana e o filho, provavelmente a dois dias.

De acordo com a polícia, William usou Febreze, um neutralizador de odor, para mascarar o cheiro que o corpo da mãe exalava desde que estava morta. As autoridades encontraram o produto espalhado por toda a casa. De acordo com fontes ouvidas pelo New York Post, a polícia foi chamada diversas vezes ao apartamento dos Wedell por causa de problemas com a bebida de Bill. William teve papéis pequenos em filmes hollywoodianos como ‘It Could Happen To You’, com Nicholas Cage, e ‘Crimes and Misdemeanors’, de Woody Allen.