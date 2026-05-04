Homem invade casa, estupra e mata mulher em Guarulhos
Manoel Ferreira da Silva Viana, de 34 anos, foi preso após invadir uma casa em Guarulhos, estuprar e matar uma mulher de 65 anos, asfixiada na noite de domingo (3).
Segundo o boletim de ocorrência, obtido pela Jovem Pan, uma vizinha da vitima foi quem contatou as autoridades, após ouvir gritos de socorro vindos da casa ao lado.
Manoel foi identificado após a polícia fazer uma análise das imagens de câmeras do local. Nos vídeos, ele aparece pulando o muro da casa da vítima e entrando no local. Ele morava há apenas três casas de distância da vítima.
Os policiais apreenderam cinco itens com Manoel. Entre eles, um celular, um par de tênis, uma blusa branca, uma calça e dois bonés.
O homem confessou o crime, segundo a Secretaria de Segurança Pública, e o caso foi registrado como estupro e feminicídio.
A Jovem Pan não conseguiu localizar a defesa do suspeito. O espaço está aberto para manifestação.
