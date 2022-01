Homem invade posto de saúde, mata ex-mulher e atira em si mesmo na zona leste de SP

Polícia Militar não sabe informar se a vítima era funcionária ou paciente da unidade de saúde; agressor também morreu no local

Reprodução/WhatsApp Homem invadiu Ambulatório de Especialidades nesta segunda-feira e matou uma mulher que estava no local



Um homem invadiu um Ambulatório de Especialidades (AE) na manhã desta segunda-feira, 10, na região da Mooca, em São Paulo, e matou uma pessoa. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu por volta das 7h46, quando o suspeito entrou no local, atirou contra uma mulher e se matou em seguida. Segundo informações apuradas pela reportagem, a mulher trabalhava no ambulatório, e o homem estava lá esperando ela chegar. A vítima era ex-mulher do atirador, que estava inconformado com o fim do relacionamento. O caso aconteceu no posto de saúde da Rua Marina Crespi, zona leste da capital paulista. À Jovem Pan, a Polícia Militar informou que os corpos aguardam perícia no local. Não há informações sobre outros feridos.