Pará de Minas determina alerta máximo por risco de rompimento de barragem e ordena evacuação

Autoridades informaram que um ponto de apoio foi montado para receber as famílias que deixarem a cidade; outros municípios entraram em alerta também

Reprodução/Twitter @prefeituraparademinas_oficial Prefeitura emitiu alerta máximo para risco de rompimento de barragem e determinou evacuação de casas



A prefeitura da cidade de Pará de Minas (MG) estabeleceu o nível de alerta máximo por causa do risco de rompimento da barragem da Usina do Carioca. Além disso, para evitar a perda de vidas, a prefeitura ordenou a evacuação da cidade. “A prefeitura de Pará de Minas e a Defesa Civil recomendam que os moradores abaixo da Usina do Carioca saiam Imediatamente de suas casas devido ao alto risco de rompimento da barragem”, diz uma publicação feita pelo perfil oficial da prefeitura de Pará de Minas. As autoridades também informaram que um ponto de apoio já está em funcionamento para atender aqueles que não têm para onde ir. As cidades de Pitangui, Onça de Pitangui, São João de Cima, Casquilho de Baixo, Casquilho de Cima e Conceição do Pará também estão em alerta máximo para o risco.