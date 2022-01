Polícia identifica 9 dos 10 mortos na tragédia de Capitólio; veja quem são

Vítimas eram de São Paulo e Minas Gerais, estavam na lancha ‘Jesus’ e se conheciam, segundo delegado

AFP PHOTO / MINAS GERAIS FIRE DEPARTMENT Duas vítimas do acidente em Capitólio ainda não foram identificadas



A Polícia Civil de Minas Gerais identificou nesta segunda-feira, 10, mais quatro vítimas do desabamento de um cânion em Capitólio, que causou a morte de 10 pessoas. Segundo a corporação, os identificados são: Rodrigo Alves dos Anjos, de 40 anos, Geovany Teixeira da Silva, de 37 anos; Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos e Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, todos de Minas Gerais. Além deles, outras cinco pessoas já haviam sido identificadas: Júlio Borges Antunes, de 68 anos; Camila Silva Machado, de 18 anos; Maycon Douglas de Osti, de 24 anos; Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, e a esposa, Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos. Uma pessoa segue sem identificação. De acordo com a polícia, os dez mortos estavam na lancha “Jesus”, se conheciam e estavam hospedados em uma pousada em São José da Barra. De acordo com o delegado regional da Polícia Civil, Marcos Pimenta, as vítimas eram de São Paulo e Minas Gerais e se conheciam. O desabamento do cânion em Capitólio aconteceu por volta das 12h30 deste sábado, 8. A primeira vítima identificada foi identificada do domingo.

Quem são as oito vítimas identificadas?