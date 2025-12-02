Jovem Pan > Notícias > Política > Relator do processo de Zambelli na CCJ vota contra cassação do mandato

Relator do processo de Zambelli na CCJ vota contra cassação do mandato

Relatório será analisado pela comissão da Câmara antes de seguir ao plenário, onde a decisão dependerá de maioria absoluta; deputada foi condenada peloSTF a 10 anos de prisão

  • Por Jovem Pan
  • 02/12/2025 14h26
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Presa na Itália, a deputada Carla Zambelli é ouvida por videoconferência na CCJ da Câmara Presa na Itália, a deputada Carla Zambelli é ouvida por videoconferência na CCJ da Câmara

O relator do processo de cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, deputado Diego Garcia (PL-SP), apresentou nesta terça-feira (2) parecer contrário à perda do mandato da parlamentar. Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, por participação na invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ao justificar o voto, Garcia afirmou que a Câmara não deve tomar decisões que resultem em cassação apenas com base em “suspeitas” e que, diante de dúvidas, deve prevalecer a “soberania popular”. “Meu voto é pela preservação do mandato da deputada Carla Zambelli”, declarou.

O parecer ainda será analisado pelos membros da CCJ, que podem aprovar ou rejeitar o relatório. Depois dessa etapa, o caso segue para o plenário da Câmara, onde serão necessários 257 votos para confirmar a cassação. A direção da Casa enviou o caso ao colegiado após receber comunicação oficial do STF sobre a condenação definitiva da deputada. Embora a decisão da Corte já determine a perda do mandato, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu submeter o caso aos deputados.

Segundo as investigações, Zambelli atuou em conjunto com o hacker Walter Delgatti Neto para inserir documentos falsos na base de dados do CNJ — entre eles, um suposto mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. A defesa da deputada tentou reverter a condenação alegando cerceamento, mas o recurso foi negado pelo Supremo.

Além da pena de prisão, o Supremo determinou a inelegibilidade da parlamentar. A decisão também motivou a inclusão do nome de Zambelli na difusão vermelha da Interpol, após ela fugir para a Itália antes do trânsito em julgado do caso. Ela está presa em Roma desde julho. Após ser localizada pelas autoridades italianas, a deputada afirmou que pretende ser julgada na Itália e nega envolvimento na invasão dos sistemas do CNJ. A extradição ao Brasil é analisada pela Justiça italiana. Uma nova audiência está marcada para 4 de dezembro.

A deputada participou de forma remota, em setembro, de audiência na CCJ. Na ocasião, discutiu com Walter Delgatti, a quem chamou de “mitomaníaco” e chegou a questionar sua saúde mental, mencionando o uso de medicamentos para tratamento de TDAH. Enquanto isso, o governo brasileiro, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), segue atuando no processo de extradição a pedido do ministro Alexandre de Moraes.

